Inter-Bologna Primavera 1-1, pagelle: Berenbruch faro 7, Topalovic 5.5

L’Inter Primavera pareggia contro il Bologna con il risultato di 1-1. Il migliore è Thomas Berenbruch, diverse sono le insufficienze. Le pagelle del primo match ufficiale dell’anno.

Calligaris 6: Rimane immobile sul gol subito nel primo tempo da Papasov, ma è difficile l’intervento. Le parate che deve compiere le porta a termine, giusta la sufficienza.

Inter-Bologna Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Grande spinta durante tutta la partita, da un suo cross verso Berenbruch nasce l’azione del gol del momentaneo vantaggio con Quieto.

Garonetti 5.5: A volte in ritardo in chiusura, non sempre attento nella marcatura degli attaccanti avversari. Ancora tanto da imparare con i più grandi.

Alexiou 6: Lui sarà il leader difensivo in questa stagione e lo dimostra subito alla prima gara. Buona prestazione per cominciare.

– dal 67′ Maye 6: Non è mai impegnato nei minuti in cui si trova in campo.

Motta 6: Meno in partita rispetto ad Aidoo, è anche vero che l’Inter gioca molto di più sulla fascia destra. In fase difensiva nulla da registrare.

Inter-Bologna Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 7: Uno dei migliori in campo, d’altronde è uno che mastica la Prima Squadra da tempo. Propizia il gol dell’1-0 con un’acrobazia in area di rigore, dà qualità al centrocampo nerazzurro in ogni frangente.

Bovo 5.5: Non ha gli stessi tempi in regia di Stankovic, ha ancora un lungo percorso da intraprendere. Fiducia comunque perché è appena iniziato il suo primo anno da titolare.

– dal 73′ Zanchetta S.V.

Topalovic 5.5: Si nota il talento, solo a sprazzi però. Cerca spesso la palla, si fa vedere ma non prende le redini del reparto. Rimandato all’esordio in Italia.

– dal 46′ Pinotti 6: A lui capita l’occasione migliore della partita. Chiude sul secondo palo un cross perfetto di De Pieri, trova un Happonen fenomenale. Sfortunato.

Inter-Bologna Primavera, pagelle – ATTACCO

Quieto 6.5: La sua partita sarebbe da sufficienza piena, il gol alza sicuramente il voto. Posizione giusta, tempo giusto e tocco decisivo per la prima rete stagionale.

– dal 46′ Venturini 6: Si rende protagonista solo di un pressing alto ben riuscito, che però conclude con un tiro velleitario e centrale verso la porta.

Lavelli 6: L’Inter Primavera sembra sia tornata ad avere una punta forte. Tanta qualità nelle sponde, intelligenza e forza fisica. Tocca pochi palloni per dare un giudizio migliore della sufficienza.

De Pieri 6.5: È il più in forma della sua squadra. Punta sempre l’uomo, fa ammonire due difensori avversari ed è una spina nel fianco del Bologna.

– dall’86’ Mosconi S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5.5: La sua prima Inter è lenta e senza mordente. Accenna dei momenti di pressing alto ma non ha fluidità nella manovra e non coinvolge pienamente Lavelli. La fisicità dell’attaccante andrebbe sfruttata a dovere, ma la punta tocca pochi palloni. Come l’anno scorso ci si affida troppo al gioco sulle fasce e il possesso diventa piuttosto prevedibile. Siamo agli inizi e la forma fisica è precaria, il nuovo allenatore è solo rimandato.