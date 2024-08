Inter bloccata dal Bologna: l’esordio nel nuovo Primavera 1 è pari

Il debutto nel Campionato Primavera 1 si è appena chiuso: Inter-Bologna finisce 1-1. Dopo il primo tempo, col pari rossoblù proprio allo scadere, nella ripresa non succede sostanzialmente niente.

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Doppio cambio nell’Inter al riposo, Andrea Zanchetta mette subito Matteo Venturini e Manuel Pinotti, escono Matteo Motta e l’autore del gol del momentaneo vantaggio Daniele Quieto. Subito un ammonito nel Bologna, ossia Federico Mangiameli al 49′. Ritmi tutt’altro che eccelsi, con i rossoblù che al 57′ devono sostituire anche Luca Nesi non al meglio fisicamente. Una punizione da destra di Thomas Berenbruch è battuta al centro dell’area, esce in presa alta il portiere Antti Happonen. Si fa male anche Christos Alexiou, con al suo posto Yvan Maye. Cooling break al 71′, per una ripresa tutt’altro che emozionante, con Andrea Zanchetta che ne approfitta per togliere Leonardo Bovo e inserire Mattia Zanchetta. A un quarto d’ora dalla fine finalmente un’occasione degna di tale nome, con cross lungo da destra per la deviazione rasoterra di Pinotti e Happonen fa una grande parata. Ci prova anche Venturini al 79′, ma Happonen non ha problemi a bloccare la conclusione centrale. Per gli ultimi minuti di una ripresa piuttosto scialba l’Inter tenta come ultimo cambio Mattia Mosconi per Giacomo De Pieri all’86’. Ma anche il recupero è privo di occasioni vere: si chiude al 95′ sull’1-1.

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA 1-1

Gol: 35′ Quieto, 45′ Papasov (B).