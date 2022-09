Inter-Bayern Monaco U19, Valentin Carboni fa partire la rimonta: da 0-2 a 2-2!

La campagna europea dei ragazzi di Chivu inizia con una rimonta. Inter-Bayern Monaco termina sul risultato di 2-2. I tedeschi vanno sul doppio vantaggio nel primo tempo. Rispondono poi Valentin Carboni e Curatolo nel secondo tempo.

PRIMO TEMPO – L’Inter Under-19 inizia la UEFA Youth League dopo il Campionato Primavera 1. Pronti via e dopo 5 minuti viene ammonito Fontanarosa. Fallo in area, calcio di rigore. Dal dischetto va Ibrahimovic (che non è parente di Zlatan, ndr) e prende la traversa. I nerazzurri non reagiscono e al 19′ l’attaccante si fa perdonare l’errore dal dischetto. Buca Calligaris e segna il gol del vantaggio. Continua il dominio tedesco grazie alla velocità del loro gioco e al pressing. Le uniche conclusioni nerazzurre arrivano da fuori area, mai pericolose. Al 35′ Kabadayi trova il raddoppio bavarese. Un sinistro assolutamente parabile, grave errore di Calligaris in questa occasione. Sul finale di primo tempo è sempre Kabadayi ad avere l’occasione del 3-0. Il primo tempo di Inter-Bayern Monaco termina 0-2.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo il Bayern Monaco tiene il pallino del gioco. Chivu prova a ribaltarla inserendo Owusu e Stabile al posto di Iliev e Fontanarosa. L’Inter cambia atteggiamento e inizia ad avere alcune occasioni. Copado spaventa nuovamente i nerazzurri al 60′ con una grande accelerata. Il gol che riapre la partita è di Valentin Carboni. Il cross basso di Martini arriva al centro dell’area e l’argentino è bravo a farsi trovare lì e mettere in rete. È il subentrato Curatolo, a quasi 15′ dal termine, ad avere un’occasione per pareggiare. L’attaccante non riesce però a rendersi pericoloso. Sempre lui che all’82’ trova invece il gol del pareggio, remuntada nerazzurra. Quattro minuti dopo è ancora uno scatenato Curatolo ad avere l’occasione del vantaggio nerazzurro. Inter-Bayern Monaco di Youth League termina 2-2: la prima uscita europea dei nerazzurri porta in dote un punto prezioso.