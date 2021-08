Inter-Atalanta primavera, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu

Inter-Atalanta Primavera, prima partita della stagione regolare. Le formazioni ufficiali della sfida che si disputerà alle 15 allo stadio“Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni

Alle 15 di oggi l’Inter Primavera di Cristian Chivu scenderà in campo a Sesto San Giovanni contro l’Atalanta per la prima giornata della stagione regolare del campionato Primavera 1. Esordio ufficiale sulla giovane panchina nerazzurra per Chivu, eroe del fantastico triplete Inter del 2010. Le formazioni scelte dai due tecnici.

INTER – Botis, Zanotti, Hoti, Carboni, Jurgens, Fabbian, Cecchini Muller, Nunziatini, Abiuso, Moretti, Owusu

A DISPOSIZIONE – Rovida, Basti, Peschetola, Casadei, Goffi, Matjaz, Fontanorosa, Silvestro, Andersen, Grygar, Pelamatti, Sarr

ALLENATORE – Cristian Chivu

ATALANTA – Dajcar, Bernasconi, Berto, Fisic, Giovane, Guerini, Renault, Olivieri, Rosa, Sidibe, Zuccon.

A DISPOSIZIONE – Sassi, Chiwisa, Lozza, Hecko, Mediero, Muhameti, Omar, Perez, Regonesi, Roaldsoy, Saleh, Stabile.

ALLENATORE – Massimo Brambilla