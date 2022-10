Inter-Atalanta Primavera 1-1: Esposito la pareggia, Chivu non vince più

Inter-Atalanta Primavera termina 1-1. La 6ª giornata del Campionato Primavera 1 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni si conclude con un altro pareggio. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Atalanta Primavera, con pari di Esposito.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo in Inter-Atalanta Primavera (vedi report), la ripresa inizia con Dennis Curatolo al posto Nicolò Biral. I ragazzi di CristianChivu trovano subito il gol del pareggio grazie a Francesco Pio Esposito, che carica i suoi. È sempre lui che poi dialoga bene con Curatolo che però non riesce a segnare. Kamate dopo un primo tempo da alti e bassi, sale in cattedra e gestisce la manovra interista. Flipper pericolosissimo al 62′, con l’Atalanta che va vicino al gol del raddoppio. Non benissimo Calligaris nell’uscita. Chivu mette anche Amadou Sarr, al posto di Owusu per cercare il gol. Curatolo dà la scossa ai suoi, l’Inter entra molto più decisa e tiene il pallino del gioco. Ciò non cambia il comportamento di mister Chivu, che tornerà a casa senza voce. A poco più di 10 dal termine Bonavita ha il tempo di caricare il tiro sul passaggio di Sarr. Conclusione che non trova lo specchio della porta. Oumar Diallo e Luca Di Maggio sono le ultime carte per l’attacco messe in campo da Chivu. Alla ricerca di una rete che si fa desiderare. Occasione all’ultimo per Curatolo, che non trova però la porta.