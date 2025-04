Inter-Atalanta Primavera 0-1, pagelle: Venturini ingenuo, 5!

L’Inter Primavera perde contro l’Atalanta con il risultato di 1-0. Venturini provoca il calcio di rigore decisivo per gli avversari ed inevitabilmente è il peggiore. Le pagelle.

Calligaris 6.5: Sono poche, pochissime le conclusioni che arrivano dalle sue parti. Fa però il massimo quando viene chiamato in causa, anche intuendo il rigore. Simonetto è perfetto però dagli undici metri.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6.5: Salva l’Inter dallo svantaggio già prima del gol su calcio di rigore. Sulla linea blocca il tacco di Riccio chiudendo con una diagonale dai tempi giusti.

Garonetti 6.5: Non ne fa passare una e segue la prestazione del leader e compagno di reparto. In impostazione fa bene, sicuramente meglio di chi aveva le chiavi della regia oggi.

Alexiou 7: Rimedia agli errori con la palla al piede dei compagni e giganteggia sulle palle alte, che arrivano e non in basse quantità. Non basta comunque per portare a casa almeno un punto.

Motta 5.5: Come sempre fa il massimo, anche se in fase offensiva lo si vede molto di meno. Esce per crampi, condizione precaria.

– dal 70′ Maye 6: In un ruolo non suo, ossia quello di terzino sinistro, resiste e lo fa con ottimi risultati.

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5: Prima del rigore sarebbe stato da 6.5, poi l’episodio decisivo che lo vede con il braccio largo nell’area nerazzurra. Regala l’occasione della partita all’Atalanta e l’Inter ne paga le conseguenze.

Zanchetta 5: Lento e completamente fuori dalla partita fino a quando è uscito. L’errore del primo tempo costa un giallo a Venturini ma sarebbe potuto essere ancor più grave con il gol avversario.

– dal 70′ Bovo 6: Si muove di più e si propone per guidare il possesso. Si avventura anche in inserimenti in area di rigore, ha poca fortuna.

Quieto 5.5: Da mezzala è ormai un esperimento che prende quota, peccato che non convinca al 100%. Fisicamente non è adeguato, non è efficace inoltre come Berenbruch.

– dal 61′ Topalovic 5: Continua il calo evidente nelle prestazioni da Trebisonda. Altra panchina, altro ingresso con atteggiamento da rivedere e altra insufficienza grave. Subisce l’ammonizione al 90′ e al 95′ batte l’ultima punizione della partita prendendo la barriera e non provando il cross. Scelte sempre sbagliate!

Inter-Atalanta Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6.5: Rimane il più frizzante ma non è una novità. Punta i difensori e lo fa spesso, oggi però non funziona. Arriva sul fondo poche volte e crea poche occasioni per i compagni.

Spinacce 5.5: Nascosto, immobile, mai in partita. Dopo un’ora viene sostituito ma non si sente la mancanza in campo.

– dal 61′ Lavelli 6: Fa più di Spinacce solamente provando un tiro respinto da due difensori in marcatura su di lui. Si sbatte almeno per proteggere i pochi palloni che gli arrivano.

Mosconi 6.5: Nel primo tempo è il più pericoloso anche se non arriva al tiro in porta. Conclude qualche dribbling, porta a termine cross, però non viene aiutato dai compagni.

– dall’81’ Pinotti S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5: Le ultime settimane dell’Inter Primavera dopo Trebisonda sono un grandissimo punto di domanda. La squadra sembra svuotata, la reazione arriva a tratti ma senza cattiveria. L’attacco non segna, ma soprattutto non crea più occasioni per segnare. Solo un gol nelle ultime tre partite, due nelle ultime quattro considerando la vittoria di Sassuolo. Oggi la partita peggiore con l’Atalanta in lotta per la salvezza, da dietro corrono e questo weekend il Sassuolo potrebbe agganciare nuovamente il secondo posto.