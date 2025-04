Inter-Atalanta Primavera 0-0 al 45′: De Pieri ispirato. Brivido Zanchetta!

Inter-Atalanta Primavera termina in questi minuti il primo tempo sul risultato di 0-0. Il più pericoloso, fin qui, è stato De Pieri. A pochi minuti dalla fine però l’errore di Zanchetta in impostazione.

FINE PRIMO TEMPO – Finisce a reti inviolate il primo tempo del match tra Inter e Atalanta Primavera, valido per la 34ª giornata di campionato. Una sfida intensa, combattuta e fondamentale soprattutto per i nerazzurri di Andrea Zanchetta, ancora a caccia della Roma capolista. I primi 45 minuti hanno mostrato due squadre ben organizzate, ma è l’Inter ad aver creato le occasioni più pericolose, soprattutto grazie alla vivacità e all’intraprendenza del solito De Pieri. L’Inter ha mantenuto il pallino del gioco per lunghi tratti, ma senza riuscire a concretizzare. Al 38’ episodio dubbio in area bergamasca: Mosconi cade a terra dopo un contatto con un difensore avversario, tra le proteste dei padroni di casa. L’arbitro però lascia correre, giudicando il contrasto non falloso, anche se resta qualche dubbio sulla leggerezza del contatto.

Pochi minuti dalla fine, errore Zanchetta!

PRIMA DELLA FINE – Poco dopo, al 41’, brivido enorme per i ragazzi di Zanchetta: il tecnico dell’Inter commette un errore in fase di impostazione, regalando un pallone velenoso all’Atalanta nella propria metà campo. Fortunatamente per l’Inter, la squadra ospite non riesce a capitalizzare e l’azione sfuma senza conseguenze. Un primo tempo che lascia tutto aperto per la ripresa. Con la Roma ancora nel mirino, l’Inter è chiamata a trovare quel guizzo in più per prendersi tre punti fondamentali. Occhi puntati su De Pieri, il più ispirato.