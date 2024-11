Inter-Arsenal Primavera di Youth League: le formazioni ufficiali

Alle ore 14.30 il fischio d’inizio di Inter-Arsenal Primavera. Sono state appena diramate le formazioni ufficiali dei due allenatori per la sfida valida per la quarta giornata di Youth League.

NUOVO MATCH – Aspettando il big match di San Siro in cui sarà protagonista la squadra di Simone Inzaghi questa sera, scendono in campo nel pomeriggio anche i ragazzi di Andrea Zanchetta. Alle ore 14.30, infatti, andrà in scena Inter-Arsenal Primavera, valida per la quarta giornata del campionato di Youth League. I nerazzurri, reduci dalle vittorie europee contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys, sono determinati a strappare altri tre punti anche agli inglesi. Intanto sono state appena diramate le formazioni ufficiali dei due allenatori, riportate qui di seguito. Nell’undici titolare di Zanchetta per Inter-Arsenal Primavera non manca Topalovic. Torna anche Berenbruch, assente nella precedente gara di Youth League perché convocato da mister Inzaghi.

Inter-Arsenal Primavera, le formazioni ufficiali del match di Youth League

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta, 8 Topalovic; 11 Romano, 9 Spinaccè, 10 De Pieri.

A disposizione: 12 Taho, 13 Kangasniemi, 14 Motta, 15 Alexiou, 16 Venturini, 17 Zouin, 18 Zarate, 19 Lavelli, 20 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

ARSENAL (4-3-3): 54 Martin; 98 Salmon, 47 Kacurri, 76 Heaven, 50 Nichols; 99 Dowman, 63 Rosiak, 39 Dudziak; 46 Kabia, 72 Casey, 82 Annous.

A disposizione: 92 Porter, 42 Ferdinand, 43 Forde, 48 Kamara, 74 Clarke, 75 Copley, 77 Ismail, 81 Lannin-Sweet, 86 Julienne.

Allenatore: Max Porter.