Inter-Arsenal Primavera 4-1: il tabellino della sfida di Youth League

Inter-Arsenal Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-1: questo il tabellino della partita della quarta giornata di Youth League 2024-2025.

GRANDE VITTORIA – L’Inter Primavera supera con il punteggio di 4-1 l’Arsenal, confermandosi a punteggio pieno in Youth League. I nerazzurri si portano avanti prima frazione di gioco, trovando quella solidità difensiva che rappresenta la premessa per non disperdere il vantaggio acquisito nel corso ella partita. Dopo aver siglato la rete dell’1-0 al 7′ grazie a una splendida azione confezionata da Tommaso Della Mora e concretizzata da Giacomo De Pieri, i meneghini riescono a organizzarsi in maniera compatta per eludere i tentativi dei Gunners di ristabilire la parità. Non solo, la squadra nerazzurra è anche in grado di trovare il raddoppio grazie a una giocata intelligente del suo attaccante Matteo Spinaccè al 41′. Il calciatore dell’Inter approfitta di un posizionamento non ideale del portiere avversario Lucas Martin Nygaard per beffarlo con un preciso sinistro da posizione defilata. Nel secondo tempo, il calciatore dell’Arsenal Maldini Kacurri si rende protagonista di una serie di interventi pericolosi che gli fanno rischiare il secondo giallo. Il provvedimento viene poi adottato dall’arbitro al 60′ a causa di un fallo molto duro ai danni di De Pieri, costretto a uscire in barella. C’è tempo per altre reti, di cui due dei nerazzurri e una dei Gunners. La prima arriva grazie a un’ottima giocata di Manuel Pinotti, subentrato proprio a De Pieri, che al 69′ supera Martin con una giocata di qualità. La rete del 3-1 per i Gunners giunge al 73′ con Osman Kamara, bravo a sfruttare un errore in copertura di Christos Alexiou. Ma i nerazzurrinon si disuniscono, continuando ad attaccare per cercare il gol del 4-1. Prima ci prova Thiago Romano, sprecando un’opportunità interessante per un calciatore dalle sue qualità. Poi un’altra occasione capita sui piedi di Matteo Lavelli, che di destro spiazza Martin per chiudere definitivamente la partita al 93′. Grazie al successo, l’Inter si conferma a punteggio pieno e stabilmente prima in Youth League.

INTER-ARSENAL PRIMAVERA, IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Maye (15 Alexiou 70′), 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta (18 Zarate 70′), 8 Topalovic (16 Venturini 77′); 11 Romano, 9 Spinaccè (19 Lavelli 70′), 10 De Pieri (20 Pinotti 62′).

A disposizione: 12 Taho, 13 Kangasniemi, 14 Motta, 17 Zouin.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

ARSENAL (4-3-3): 54 Martin; 98 Salmon (86 Julienne 46′), 47 Kacurri, 76 Heaven, 50 Nichols; 99 Dowman, 63 Rosiak, 39 Dudziak; 46 Kabia (75 Copley 74′), 72 Casey (48 Kamara 46′), 82 Annous (74 Clarke 63′).

A disposizione: 92 Porter, 42 Ferdinand, 43 Forde, 77 Ismail, 81 Lannin-Sweet.

Allenatore: Max Porter.

Arbitro: Shona Shukrula

Assistenti: Stefan De Groot, Nils Van Kampen

Quarto ufficiale: Antonio Rapuano

Gol: 7′ De Pieri (I), 41′ Spinaccè (I), 69′ Pinotti (I), 73′ Kamara (A), 93′ Lavelli (I).

Ammoniti: Romano (I), Nichols (A), Cocchi (I).

Espulso: Kacurri (60′)

Recupero: 1′ PT, 7′ ST.