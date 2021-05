Inter, altro derby vinto! Gli Under 17 di Zanchetta rimontano il Milan

Un altro derby vinto in stagione per l’Inter. Dopo quelli di campionato (0-3) e Coppa Italia (2-1) e quello Primavera (1-0, vedi report), anche l’Under 17 allenata da Andrea Zanchetta sconfigge il Milan con una grandissima rimonta.

VITTORIA IN RIMONTA – Altro derby vinto dall’Inter in stagione, questa volta dalla formazione Under 17 di Andrea Zanchetta. La partita non si mette benissimo per i nerazzurrini, che terminano la prima frazione di gioco sotto di 2 reti a 0 grazie ai gol per il Milan di Rossi e Alesi nel giro di un minuto (27′ e 28′). Nella ripresa la squadra rientra con tutto un altro piglio e subito al 48′ va in gol Sarr accorciando il risultato. Il pareggio arriva al 73′, quando Bozzolan mette in porta l’autorete del 2-2. Tutto finito? Niente affatto. Passano soltanto due minuti e Semenza trova la rete che ribalta le sorti del match: 2-3, tre punti e grande festa al fischio finale.