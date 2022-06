Inter, agente Casadei e Fabbian in sede: si lavora per prolungare contratti

In sede dell’Inter Michelangelo Minieri, agente dei giovani Casadei e Fabbian, giovani protagonisti dello scudetto della Primavera nerazzurra.

AGENTE – Stando a quanto riferito da Sky Sport, si è visto nella sede dell’Inter Michelangelo Minieri, agente dei giovani Casadei e Fabbian, protagonisti della conquista dello scudetto della Primavera nerazzurra. Per Casadei si starebbe valutando la situazione migliore, il club che eventualmente gli possa assicurare il maggiore minutaggio. Per tutti e due si è al lavoro per il prolungamento dei rispettivi contratti.

Fonte: Sport.Sky.it