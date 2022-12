Inter, 7 gare del Settore Giovanile in programma questo fine settimana

Nonostante la pausa per le Nazionali, il settore giovanile dell’Inter non si ferma certo qui. Ecco il programma completo con le sette partite in questo fine settimana secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 4 dicembre 2022 ore 14:30 – Tavagnacco vs INTER – Centro Sportivo Costantini, Trasaghis (UD)

UNDER 18 Domenica 4 dicembre 2022 ore 15:00 – Campionato, 10^ giornata Hellas Verona vs INTER

UNDER 17 Domenica 4 dicembre 2022 ore 14:30 – Campionato 12^ giornata INTER vs Hellas Verona

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 3 dicembre 2022 – Amichevole INTER vs Milan ore 14.00 – Centro Sportivo Antona Cavallino, Vigevano (PV)

UNDER 16 Domenica 4 dicembre 2022 ore 15:30 – Campionato, 9^ giornata Cittadella vs INTER

UNDER 15 Domenica 4 dicembre 2022 ore 13:00 – Campionato, 9^ giornata Cittadella vs INTER

UNDER 15 FEMMINILE Sabato 3 dicembre 2022 ore 10:45 – INTER vs Sedriano (S.S.D. Sesto 2012, Via G. Boccaccio 285, Sesto San Giovanni)

A causa dei lavori di rifacimento della tribuna del “Konami Youth Development Center“, le partite verranno disputate con la presenza del pubblico ma solo fino ad un massimo di 100 spettatori accreditati dalla società.

Fonte: Inter.it