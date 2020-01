Inter, 5 gare previste per il settore giovanile nel weekend: il programma

L’Inter Under 16 e 17 scenderanno in campo questo fine settimana nel 4° Memorial Angelo Di Pasquale, mentre la Primavera giocherà in casa dell’Albinoleffe per un’amichevole

PROGRAMMA – A seguire il programma completo per il settore giovanile nerazzurro pubblicato su “Inter.it”:

PRIMAVERA

Domenica 5 gennaio 2020 – Amichevole

Albinoleffe-INTER ore 12 (C.S. Albinoleffe, Zanica)

UNDER 18 SERIE A E B

Domenica 5 gennaio 2020 – Amichevole

Lainatese-INTER ore 14 (Campo Comunale, Lainate)

UNDER 17 SERIE A E B

Lunedì 6 gennaio 2020- 4° Memorial Angelo Di Pasquale

Finale 3°-4° posto o 1°-2° posto ore 14.30 o 16 (C.S. Calciolandia, Vimodrone)

UNDER 16 SERIE A E B

Sabato 4 gennaio 2020 – 4° Memorial Angelo Di Pasquale

INTER-Piacenza ore 16 (C.S. Calciolandia, Vimodrone)