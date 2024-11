Infortunio De Pieri, aggiornamenti per l’Inter Primavera: diagnosi!

Arrivano aggiornamenti in merito all’infortunio di De Pieri, durante Inter-Arsenal di Youth League. Le ultime sul giovane centrocampista.

CONDIZIONI – Giacomo De Pieri ha svolto tutti gli esami necessari che hanno evidenziato un forte trauma contusivo cervicale. Quindi, di fatto, confermate le prime ipotesi di ieri. Il giocatore osserverà un periodo di riposo ed è alquanto improbabile che sia a disposizione per Firenze. Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del giovane centrocampista del 2006, che ieri ha dovuto lasciare il campo durante Inter-Arsenal di Youth League dopo l’ora di gioco. Il ragazzo salterà la trasferta contro la Fiorentina in campionato, con Andrea Zanchetta, che spera di recuperarlo dopo la sosta, quando i nerazzurri ritorneranno a giocare in casa contro i pari età del Cesena.

Infortunio De Pieri, in Inter-Arsenal prestazione eccellente

PROTAGONISTA – Il giovane De Pieri è stato grande protagonista nel successo dell’Inter contro l’Arsenal in Youth League per 4-1, segnando un gol e siglando anche un assist. Una prestazione da sette in pagella. Per la squadra di Zanchetta, continua lo straordinario momento di forma in Youth League. Infatti, con il poker rifilato ieri all’Arsenal, i nerazzurri si sono portati a quota 12 punti in classifica. Solo vittorie per l’Inter, che ha battuto in sequenza Manchester City, Stella Rossa, Young Boys e appunto Arsenal.