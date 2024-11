Incredibile vittoria per l’Inter Primavera: il Monza sbaglia il rigore del 3-3 nel finale!

L’Inter Primavera vince con il punteggio di 3-2 contro il Monza grazie al vantaggio accumulato nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo riemergono quelle pecche difensive su cui bisogna continuare a lavorare.

FARE ATTENZIONE – L’Inter Primavera ha la meglio del Monza di Cristian Zanoni grazie a una prestazione molto convincente, soprattutto nel primo tempo. Mentre la prima frazione è totalmente appannaggio dei nerazzurri, che trovano tre reti prima dello scadere grazie a una pressione costante e a un’attenzione difensiva non sempre vista in questo inizio di stagione, nella seconda sono maggiori le disattenzioni della retroguardia dei meneghini. L’Inter termina il primo tempo sul punteggio di 3-0 grazie ai gol di Matteo Lavelli al 2′, Thomas Berenbruch al 23′, e Daniel Quieto al 43′. Nel secondo tempo, sono invece i brianzoli a trovare immediatamente la rete che serve ad accorciare le distanze, dando un significato diverso al prosieguo della frazione. A trovarla è Emanuele Zanaboni, che con un colpo di testa sigla l’1-3 per la sua squadra. I brianzoli continuano ad attaccare, sperando di poter mettere ancora più pressione ai nerazzurri.

DIFESA COMPATTA – Dopo una grande occasione al 48′ con Mamadou Gaye, il cui anticipo ravvicinato viene salvato da Alessandro Calligaris attraverso un intervento con i piedi, il Monza si scopre esponendosi alle ripartenze dei nerazzurri. Un’opportunità capita sui piedi di Quieto, che intorno al 62′ prova a superare due rivali per incrociare verso la porta avversaria. La sua conclusione è però neutralizzata dall’intervento difensivo avversario, finendo debole tra le braccia di Tommaso Ciardi. I brianzoli continuano a crederci e trovano al 73′ la rete del 2-3 grazie a Leonardo Colombo, lasciato colpevolmente libero di calciare in area di rigore dalla retroguardia nerazzurra. Le emozioni non finiscono qui. All’82’ Edoardo Tigani, entrato da soli 6 minuti, stende in area di rigore un avversario con un’entrata molto pericolosa e ingenua. Dal dischetto si presenta Saverio Domanico, che spiazza Calligaris ma colpisce il palo destro. La palla finisce in fallo laterale. Il Monza non riesce più a rendersi pericoloso, probabilmente a causa delle scorie dovute all’errore che gli ha impedito di passare dallo 0-3 al 3-3.

MONZA-INTER PRIMAVERA 2-3

2′ Lavelli (I), 22′ Berenbruch (I), 43′ Quieto (I), 47′ Zanaboni (M), 73′ Colombo (M).