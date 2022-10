Iliev non basta ma Chivu può dirsi soddisfatto del 2-2 in Inter-Frosinone Primavera

Inter-Frosinone Primavera termina 2-2. La 10ª giornata del Campionato Primavera 1 al “KONAMI Youth Development Centre in memory of Giacinto Facchetti” di Milano porta in dote un solo punto per la squadra di Chivu. La notevole reazione nella ripresa non basta a ribaltare completamente la situazione, già compromessa a fine primo tempo. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Frosinone Primavera

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo in favore del Frosinone (vedi report), Chivu cambia qualcosa. E al 53′ proprio il neo entrato Andersen di piatto destro segna a botta sicura su assist di Iliev da sinistra. Pareggio che dura poco, visto che al 57′ il bel gol di Selvini riporta in vantaggio gli ospiti. Notevole l’azione personale dell’attaccante ciociaro, che da solo si libera di tutta la difesa dell’Inter e batte Botis. L’Inter prova in più modi a rientrare in partita a tal punto che l’inferiorità numerica non si nota nemmeno. Ci riesce al 79′, quando Iliev si accentra da sinistra e dal limite scarica un destro nell’angolino basso che non dà scampo al portiere avversario. Nel quarto d’ora finale la paura di prendere il terzo gol supera la forza di farlo. Inter-Frosinone Primavera termina 2-2 ma non è un passo falso per la squadra di Chivu, in dieci per un tempo.