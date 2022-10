Iliev e Carboni, l’Inter Primavera ha bisogno di loro: Chivu punta sul 11 e sul 10

Nikola Iliev e Valentin Carboni sono i due giocatori su cui Cristian Chivu punta maggiormente per recuperare terreno in campionato. Il buon momento del bulgaro e la classe dell’argentino possono aiutare la Primavera nerazzurra a risalire la china

L’11 E IL 10 – Un bulgaro e un argentino. Il numero 11 e il numero 10. Trattasi di Nikola Iliev e Valentin Carboni, i due talenti della Primavera chiamati a risollevare la squadra dal momento buio di inizio stagione. Entrambi assenti per diverso tempo dalle convocazioni di Cristian Chivu – Uno per infortunio, l’altro perché aggregato in Prima squadra – ora i due giocatori nerazzurri sono tornati a disposizione del tecnico romeno, che punta su di loro per iniziare la rimonta in campionato. Oltre a essere i due calciatori ad aver segnato più gol – qui la classifica marcatori in campionato – si tratta dei giocatori di maggiore talento della squadra, che con le loro giocate da singoli possono risolvere situazioni spinose. Basti pensare al gran gol di Iliev ieri (contro il Frosinone, ndr), che ha trovato il pari con un gran destro da fuori. Carboni è a secco da un po’ di giornate, ma anche contro i ciociari ha fatto intravedere lampi da potenziale top player. Il tempo a disposizione per sistemare le cose è poco, ma posso dopo passo la Primavera sta uscendo dal suo periodo buio. E Iliev e Carboni aiuteranno sicuramente nel miglioramento della situazione.