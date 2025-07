Humanes: «Grato a Inzaghi, ha fatto questo per me! Inter, pronto»

Il baby talento spagnolo Humanes ha parlato di Inzaghi e si carica in vista della prossima stagione all’Inter. Punta al salto di categoria.

PASSAGGIO A MILANO – Il baby Hugo Humanes, intercettato da Diario AS, ha parlato così del suo approdo nell’estate del 2023 all’Inter: «Ero al Real Madrid da nove anni; ho iniziato lì a sette anni e, onestamente, volevo provare cose nuove, un gioco diverso, un cambio di scenario. Quando sono arrivato, mi ci è voluto un po’ per adattarmi perché è uno sport molto fisico, un continuo tira e molla. Ero abituato a un gioco vario perché, alla fine, a Madrid avevamo di solito più possesso palla. Alla fine, in uno o due mesi sono riuscito ad adattarmi».

OBIETTIVI – Humanes giocherà con l’Under 20 da quest’anno, quindi in Primavera. Le sue parole: «Sono pronto. Mi sono allenato tutti i giorni per tutta l’estate e mi sento molto tranquillo. Spero che quest’anno sarà un anno fantastico con tutta la squadra. Abbiamo la Youth League , la Coppa Italia , ecc. e spero che vada il meglio possibile».

PRIMA SQUADRA – Humanes fa in bocca al lupo a Cristian Chivu: «Non ho ancora avuto la fortuna di stare con Chivu, perché è arrivato quest’estate. Gli auguro tutto il meglio. L’obiettivo e ciò che vorrei è avere successo all’Inter. Ma beh, con il lavoro e l’umiltà, come ho sempre detto, tutto è possibile».

AIUTO – Infine, il ragazzo spagnolo del 2007 ringrazia Simone Inzaghi: «L’anno scorso, con Inzaghi, ho assistito a diversi allenamenti. La verità è che è una persona molto vicina, mi ha aiutato molto, e sinceramente ho solo parole di gratitudine per lui».