Hoti apre ma poi si addormenta con tutta la difesa: Inter-SPAL Primavera 1-1 al 45′

Hoti segna ma non basta, per ora. Primavera 1 in campo per la 32ª giornata di campionato, la quindicesima del girone di ritorno. Il primo tempo di Inter-SPAL si chiude sul risultato di 1-1. A causa di una distrazione difensiva collettiva, non basta il gol di centrale difensivo kosovaro per tornare negli spogliatoi con il vantaggio minimo

PRIMO TEMPO – A Milano molto meglio la SPAL che l’Inter Under-19 nella prima frazione. Eppure ad andare in vantaggio prima della mezz’ora è la squadra nerazzurra. Imperioso il colpo di testa di Andi Hoti al 29′ su corner battuto da sinistra. La squadra di Cristian Chivu cerca il raddoppio ma è poco precisa sotto porta. Ed è bravo il portiere biancazzurro Andrea Magri, tra l’altro ex della partita essendo vivaio Inter. Al 43′ Mikael Ellertsson può appoggiare facilmente oltre la linea di porta la palla vagante nell’area piccola sugli sviluppi di un calcio di punizione, che vale il pareggio per la SPAL. Collettiva la dormita difensiva dell’Inter. Il primo tempo si chiude senza recupero: Inter-SPAL 1-1, al vantaggio di Hoti risponde il pareggio di Ellertsson.

Primavera, il tabellino di Inter-SPAL

1 Inter-SPAL 1

MARCATORI: Hoti (I) al 29′ ed Ellertsson (S) al 43′.

INTER U19 (4-3-1-2): 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 3 Cortinovis (C), 6 Franco Carboni; 8 Casadei, 4 Sangalli, 14 Fabbian; 7 Peschetola; 9 Jurgens, 35 Zuberek.

A disposizione: 12 Basti, 32 Calligaris; 10 Iliev, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 23 Andrea Moretti, 25 Grygar, 27 Dervishi, 38 Valentin Carboni.

Allenatore: Cristian Chivu

SPAL U19 (4-3-3): 22 Magri; 11 Forapani, 5 Csinger (C), 6 Nador, 3 Borsoi; 80 Mihai, 40 Sperti, 28 Puletto; 77 Noireau, 38 Wilke, 99 Ellertsson.

A disposizione: 1 Rigon; 2 Bugaj, 4 Saio, 14 Simonetta, 17 Orfei, 18 De Milato, 21 Fiori, 24 Saiani, 30 Roda, 34 Breit, 37 Contiliano, 49 Traoré.

Allenatore: Paolo Mandelli

ARBITRO: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

NOTE – Ammoniti: Casadei (I) al 2′ e Silvestro (I) al 42′; Recupero: 0 (PT).