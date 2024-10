Highlights Primavera | Lecce-Inter 0-0, confronto equilibrato!

Nell’ottava giornata del Campionato Primavera 1, Lecce e Inter hanno concluso il loro incontro senza reti, con un 0-0 che rispecchia fedelmente il tono della partita. Di seguito gli highlights della sfida giocata oggi.

EQUILIBRIO – Nel primo tempo di Lecce-Inter, i padroni di casa hanno avuto le migliori opportunità, in particolare con Bertolucci al 18° minuto e Winkelmann alla mezz’ora. Dall’altra parte, l’Inter ha sfiorato il vantaggio con Spinaccè, il cui tiro è stato parato abilmente dal portiere salentino Rafaila. Tuttavia, il primo tempo si è chiuso a reti inviolate. La ripresa ha visto una maggiore pressione dell’Inter, che ha anche segnato con Spinaccè, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Il Lecce ha risposto con qualche fiammata, in particolare un tiro-cross insidioso di Kovac, che ha richiesto un intervento di Calligaris​. Le sostituzioni da entrambe le parti non hanno influito sull’esito della partita, che è rimasta bloccata sullo 0-0 fino al fischio finale. Con questo pareggio, l’Inter Primavera sale a 11 punti in classifica, rimanendo nella parte alta della graduatoria, ma con prestazioni altalenanti rispetto agli ottimi risultati ottenuti in Youth League.

LECCE-INTER PRIMAVERA 0-0, GLI HIGHLIGHTS