Hellas Verona-Inter Primavera 1-4, pagelle: De Pieri e Cocchi show da 8!

L’Inter Primavera batte l’Hellas Verona in trasferta con il risultato di 4-1. Cocchi è devastante e mette la firma sulla gara, lo accompagna De Pieri con la doppietta. Le pagelle del match.

Zamarian 5.5: Agbonifo calcia forte, ma la palla arriva sul suo primo palo e passa sotto le gambe. C’è qualche responsabilità del portiere.

Hellas Verona-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Le sue diagonali e coperture difensive nel secondo tempo sono fondamentali. L’unico in grado di tenere la velocità degli avversari in attacco.

Garonetti 6: Fa poco meglio del compagno, regge e chiude senza errori particolarmente gravi.

Alexiou 5.5: In un giorno in cui la sua squadra vince 4-1 è difficile dargli meno del voto di oggi. Lascia andare Agbonifo con troppa facilità, è pur vero che il giocatore dell’Hellas Verona è molto più veloce.

Cocchi 8: Semplicemente devastante! Due assist fatti allo stesso modo. Il primo è stato per Venturini, il secondo per De Pieri. La ciliegina sulla torta è il gol in area di rigore di controbalzo con il sinistro.

– dal 71′ Motta 6: Difensivamente fa il suo lavoro e non gli si chiede di più sul risultato già acquisito di 4-1.

Hellas Verona-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 6.5: Fisicamente è dominante e fa la differenza contro i centrocampisti dell’Hellas Verona. Ha anche il modo per chiudere con un assist per Cocchi.

Bovo 6.5: Il suo rientro in campo si sente e il centrocampo nerazzurro gira alla meraviglia con lui tra i tre del reparto.

Venturini 7: Arriva il terzo gol della stagione, sempre in linea con le sue capacità di inserimento. Concretizza perfettamente di testa un cross di Cocchi sul secondo palo.

– dal 79′ Tigani S.V.

Hellas Verona-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 8: Lo scavetto nel secondo tempo, il tiro al volo di controbalzo nel primo. Giacomo arriva a quota 5 gol in stagione dopo i 5 assist già fatti. L’esterno è tra i migliori per Zanchetta e si conferma ad altissimi livelli.

Spinacce 6.5: Apre con la sponda che aiuta De Pieri sul gol del momentaneo 1-1. Prende anche un palo con un colpo al volo, sfortunato.

– dal 79′ Lavelli S.V.

Mosconi 6.5: Sta rientrando piano piano nelle gerarchie di Zanchetta e lo sta facendo con merito. Estro, velocità e immensa qualità nel suo magico sinistro.

– dal 71′ Pinotti S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: La squadra inizia nel peggiore dei modi e rischia il doppio svantaggio nel primo quarto d’ora. Subisce il gol di Agbonifo, ma ha la forza di rialzare la testa e reagire in maniera istantanea. Il gol di De Pieri dà il via allo show nerazzurro, che certifica tutto ciò che di buono sta portando mister Zanchetta. 40 punti in campionato, primo posto in attesa di Roma e Fiorentina, ma che bello vedere una Primavera di questo livello!