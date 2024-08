Handanovic, primo successo alla guida dell’Inter! L’Under-17 domina un torneo

Primo trionfo stagionale per l’Inter Under-17 allenata da Samir Handanovic. I nerazzurri hanno conquistato il torneo “Chicco Seghedoni”.

SODDISFAZIONE – Samir Handanovic, di recente nuovo allenatore dell’Inter Under-17, ha conquistato il suo primo torneo stagionale alla guida della squadra nerazzurra. L’Inter Under-17 inizia la stagione nel migliore dei modi, conquistando il prestigioso torneo “Chicco Seghedoni” sotto la guida del nuovo allenatore, Samir Handanovic. Il successo in questo torneo rappresenta non solo un promettente inizio di stagione per i giovani nerazzurri, ma anche un primo importante traguardo per Handanovic, che ha recentemente assunto il ruolo di tecnico della squadra giovanile dopo la grande carriera da portiere dell’Inter.

Primo successo per l’ex portiere dell’Inter

PRIMO TORNEO – “Gli interisti hanno dominato la manifestazione, vincendo contro Modena e Atalanta. Nel primo match sono stati i canarini a passare in vantaggio con i nerazzurri che hanno trovato il pareggio all’85’ con Grisoni e si sono poi imposti ai calci di rigore per 5-4. Nella seconda gara giocata contro gli orobici la squadra di Handanovic ha vinto per 2-1 con le reti di Sorino e Fofana”.

