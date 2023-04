Guidi: «Queste partite si preparano da sole! Squadre dalla grande qualità»

Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di SportItalia pochi minuti prima di Roma-Inter di Coppa Italia Primavera

POSSIBILITÀ – Ecco il commento di Federico Guidi a pochi minuti da Roma-Inter di Coppa Italia Primavera: «Penso che queste partite si preparano da sole. Ho cercato di non fomentare troppo la partita, con i ragazzi non si sa mai che reazione possono avere. Sono due squadre protagoniste del campionato che si sono affrontate in finale lo scorso anno, questo la dice lunga sulla qualità che vedremo. Verona? Partita che non siamo riusciti a preparare al meglio. Non ci siamo allenati al meglio per via dei Nazionali. Non siamo stati squadra ed è stata la peggior prestazione della stagione. ma CON queste batoste possiamo crescere e migliorare e oggi abbiamo la possibilità di mostrare che abbiamo imparato. È stata una stagione anomala per tutti gli staff. Co siamo bloccati un po’ sul più bello. Alla ripresa abbiamo alternato prestazioni ottime ad alcune peggiori. A volte meritavamo molto di più. Sono cambiati tanti interpreti, sia nella nostra rosa che in quelle dei nostri avversari. Il capocannoniere del campionato è stato mandato con gli adulti, anche perché il nostro compito è formare ragazzi da mandare in prima squadra. Vedere tanti ragazzi che si affacciano al calcio professionistico è per noi motivo di grande orgoglio. Molte volte mi sono ripetuto: ci sono tante potenzialità in questo gruppo. Pisilli sta dando continuità importante di prestazioni, è raro vedere un centrocampista con così tanta continuità in fase offensiva. Questo è il segno che è sulla strada giusta e deve continuare così».