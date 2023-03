Guidi: «Inter squadra ricca di talento! Sono migliorati con il tempo»

Alla vigilia di Inter-Roma di Primavera 1, l’allenatore dei giallorossi Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso

TEST PROBANTE – Di seguito le parole di Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, alla vigilia di Inter-Roma di Primavera 1: «Sicuramente sarà un test molto probante: avremo di fronte a noi una squadra ricca di talento, che era partita un po’ zoppicando in campionato. Col tempo invece è venuta fuori e sono migliorati: alcuni interpreti facevano già parte del gruppo della finale Scudetto della stagione scorsa. Partita bella da giocare, in campo ci sarà tantissima qualità e vedere quello Scudetto sul petto deve essere motivo di forte motivazione. Roma-Inter non è mai una partita come le altre e ci dobbiamo preparare molto bene: servirà la miglior Roma per tornare con i 3 punti da Milano. Difesa a 3? Dobbiamo aumentare il bagaglio di conoscenze di ogni singolo calciatore e avvicinarci alle richieste della prima squadra, in modo tale che quando il mister ne avesse bisogno, andrebbero di là i ragazzi con delle conoscenze che sono più vicine alle richieste della prima squadra. Classifica? Noi dobbiamo essere orientati alla nostra prestazione, che deve essere fatta di grande quantità e qualità. Siamo consapevoli che le partite che mancano sono sempre meno, ogni partita è un’opportunità per mettersi in evidenza. Deve essere questo il nostro approccio, cercando di fare dei risultati positivi perché dobbiamo andare a giocare le prossime partite con convinzione, dato che sono quelle con più fascino».