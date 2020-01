Gianelli: “Inter Primavera, come gruppo possiamo battere tutti. Empoli…”

Gianelli, centrocampista della Primavera di Madonna, è stato intervistato da Inter TV alla vigilia della partita contro l’Empoli. Riprende il Campionato Primavera 1 dopo la sosta natalizia: queste le sue parole.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Jacopo Gianelli parla della ripresa del Campionato Primavera 1, con l’Inter che ha finito il 2019 perdendo: «C’è sicuramente moltissima voglia all’interno del nostro gruppo. La vittoria con l’Albinoleffe (in amichevole, ndr) ci ha dato una spinta ulteriore per iniziare il 2020 meglio di come si è chiuso il 2019, aspettiamo solo l’Empoli alla ripresa del campionato. La sconfitta contro l’Atalanta? Abbiamo giocato una partita splendida, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo tempo ci siamo fatti valere. È stata una partita molto combattuta, a volte nel calcio capita di perdere ma abbiamo imparato tanto da quella partita. Cercheremo di affrontare tutte le partite in quella maniera. Il lavoro di squadra è una delle nostre caratteristiche fondamentali, anche singolarmente siamo molto forti ma uniti in un gruppo possiamo dimostrare di battere chiunque nel nostro campionato. L’Empoli? Sicuramente è una partita molto difficile, come del resto tutte all’interno del nostro campioanto. Dobbiamo essere noi bravi, con le nostre qualità e le nostre giocate, a mettere in difficoltà l’Empoli per portare a casa i tre punti».