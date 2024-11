Genoa-Inter Primavera 3-1, pagelle: De Pieri 6.5, il migliore dei suoi

Brutta sconfitta per 3-1 dell’Inter Primavera contro il Genoa. Nel primo tempo dopo il vantaggio di Fazio, l’Inter riesce a recuperare lo svantaggio con Lavelli ma dopo appena due minuti arriva Ghirardello e riporta il Grifone in vantaggio. Le pagelle della partita.

Zamarian 5: Pesa l’assenza di Calligaris. Con una giornata no della difesa, Zamarian subisce tre gol. Poca certezza.

Genoa-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6: Nonostante una difesa abbastanza ballerina, nella ripresa si sistema meglio e chiude bene sulla destra. Suo l’assist per Lavelli.

Re Cecconi 5: Non riesce a reggere l’urto dell’attacco del Grifone. Ghiradello lo punta spesso a ha sempre vita facile.

Alexiou 5: Fatica a restare in partita, oggi giornata no del capitano. Il Genoa in attacco gioca con tanta facilità.

Cocchi 5.5: L’Inter punta tantissimo sulle sue qualità, ma questo pomeriggio non funziona nulla. Dal 89’ Maye SV

Genoa-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6: spento a tratti ma resta il migliore dei suoi. Nella ripresa sbaglia più del previsto ma è l’intera squadra che non gira.

Zanchetta 5: Nella ripresa gioca poco per un’espulsione dubbiosa dell’arbitro. Nel primo tempo però non riesce a fare da filtro tra attacco e difesa.

Topalovic 5: Ha dato tutto in Youth League, ma questo pomeriggio fa una grande fatica a mostrare la sua qualità. Dal 70’ Zarate 5: entra in un momento abbastanza complicato, si fa vedere poco e in chiusura non è sicuro di sé.

Genoa-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6.5: sembra prezzemolo, è ovunque. Questo è un bene sia per Zanchetta che per i compagni di squadra. Ha estro e non ha paura a mostrarlo in una partita complicata.

Lavelli 6: Bene sul gol, ci crede tanto nonostante il suo pareggio sia durato poco più di due minuti. Nella ripresa si spegne e vince la stanchezza.

Quieto 5: partita difficile da interpretare per l’attaccante nerazzurro. La difesa del Genoa chiude bene gli spazi e non gli lascia campo. Dal 80’ Spinaccè SV

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5: Nella ripresa non ha nessuna idea per rimpiazzare il figlio, Mattia Zanchetta. Per il resto insufficiente questa Inter sin dal primo minuto. I nerazzurri frenano sul più bello e rischiano di salutare la vetta della classifica.