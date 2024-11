Genoa-Inter Primavera 3-1, Ghirardello è perfetto: flop nerazzurro a Genova

Finisce 3-1 allo Stadio C.S. Sciorba di Genova la sfida tra il Genoa e l’Inter Primavera. Il Grifone fa la partita perfetta e non lascia scampo all’Inter con un super Ghirardello.

SCONFITTA – Si è chiuso con il risultato di 3-1 la sfida tra il Genoa e l’Inter Primavera. I nerazzurri, dopo il solito inizio passato a studiare gli avversari, vengono sin da subito sopraffatti da un bellissimo Genoa che trova il gol dopo dieci minuti con Fazio. Al 34′ arriva il pareggio dell’Inter con Lavelli che come un rapace beffa Consiglio. Dopo appena due minuti però arriva il nuovo vantaggio del Grifone con un super Ghirardello che riporta i suoi in vantaggio.

Genoa-Inter Primavera, secondo tempo a tinte rossoblu

SECONDO TEMPO – Al 54’ arriva il tris del Genoa con Ghirardello che da fuori area non lascia scampo a Zamarian. Il portiere dell’Inter non può farci nulla. Al 59’ altra doccia gelida per gli ospiti che si ritrovano in dieci uomini dopo un doppio giallo abbastanza dubbio a Zanchetta. Al 68’ con un Genoa che prova a non scoprirsi troppo, Venturini scappa sulla sinistra e ci prova da posizione defilata. Bravo Consiglio a mandare in angolo senza rischiare troppo. Nel finale ci provano ancora i padroni di casa con Lavelli che sfiora la doppietta ma sul più bello non riesce a essere preciso. All’84’ paura per Cocchi che resta fuori per una botta al ginocchio.