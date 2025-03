Gaydarov (all. Bayern Monaco Primavera): «Sconfitta amara. Inter squadra di prim’ordine!»

Peter Gaydarov, allenatore del Bayer Monaco Primavera, si è espresso in merito alla sconfitta della sua compagine contro l’Inter, ai rigori, agli ottavi di finale di Youth League.

IL COMMENTO – Peter Gaydarov si è pronunciato alle frequenze ufficiali del Bayern Monaco sul ko della squadra Primavera, da lui allenata, contro l’Inter agli ottavi di finale di Youth League. Il tecnico bulgaro ha descritto in questo modo l’andamento della partita: «La partita ha vissuto di tutto. L’Inter, come previsto, si è confermata una squadra di prim’ordine. Penso che abbiamo meritato di passare in vantaggio, poi abbiamo avuto anche un po’ di fortuna con il rigore sbagliato dall’Inter. Il pareggio nei tempi regolamentari è stato probabilmente giusto, anche se il modo in cui è maturato il loro gol rende molto amaro il risultato».

Gaydarov sul percorso del Bayern Monaco Primavera, uscita agli ottavi con l’Inter

LE DICHIARAZIONI – Gaydarov ha proseguito aggiungendo il suo punto di vista su come il Bayern Monaco Primavera esce dalla sconfitta con l’Inter: «Siamo molto delusi, considerando che si trattava della partita più importante della stagione finora. Per noi è spiacevole arrivare così vicini a un obiettivo, senza però riuscire a raggiungerlo. Nonostante ciò, sono molto orgoglioso della squadra, non abbiamo nulla da rimproverarci».