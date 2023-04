Il Frosinone Primavera perde con l’Inter ed esagera: assurdo attacco all’arbitro

Il Frosinone è uscito sconfitto per 1-2 contro l’Inter nel match del Campionato Primavera 1 disputato ieri in tarda mattinata (vedi articolo). In maniera piuttosto incredibile – e discutibile – il sito ufficiale dei giallazzurri se la prende con l’arbitro.

CHE ESAGERAZIONE! – Già il titolo è tutto un programma: “Primavera 1, servono gli aiutini all’Inter per battere il Frosinone“. Un attacco diretto, eccessivo e piuttosto insensato, proveniente dal sito ufficiale della formazione laziale (guardare per credere), superata 1-2 dalla squadra di Cristian Chivu. Il commento della partita è altrettanto di parte, parlando di due “aiutini” nel primo tempo e “almeno altri due” nel secondo. Citando due presunte espulsioni negate all’Inter e un presunto rigore negato. Praticamente, secondo la versione “istituzionale” del Frosinone, la partita sarebbe stata uno scandalo quasi senza precedenti. Con l’arbitro Marco Emmanuele protagonista in negativo. Peccato che in realtà non sia certo andata così, forse a qualcuno ha dato fastidio la sconfitta contro l’Inter…