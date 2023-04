Frosinone-Inter, le pagelle: Curatolo il migliore, problemi in difesa

L’Inter torna a vincere in casa del Frosinone per 1-2 (vedi tabellino). Il migliore in campo tra i nerazzurri è Dennis Curatolo

NIKOLAOS BOTIS 6 – Sul gol subito ha poche colpe. Nel secondo tempo commette due volte lo stesso errore che gli costa il giallo. Si rifà con due buoni interventi nel finale.

Frosinone-Inter, pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Partita sottotono, sulla sua fascia i ciociari passano senza troppi problemi.

– Dal 69′ SAMUEL GRYGAR 6 – Buono il lavoro in fase di rottura.

SHERIFF KASSAMA 5 – Il peggiore. Periodo negativo per l’ex Monza, e l’andazzo lo si capisce dal cartellino giallo preso nei primi minuti.

Dal 46′ SAMO MATJAZ 6 – Sta trovando sempre più spazio e oggi offre una buona prestazione.

GIACOMO STABILE 6,5 – Buona prestazione in difesa, mette delle pezze quando serve.

ANDREA PELAMATTI 5,5 – Qualche buon cross in area non basta per la sufficienza.

Frosinone-Inter, pagelle – IL CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 6,5 – Prestazione non troppo appariscente ma poi segna il gol della vittoria con un gran destro.

Dal 81′ SILAS ANDERSEN SV

ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Oggi gioca sul lungo anche per via del campo bagnato, buon lavoro in fase di regia.

EBENEZER AKINSANMIRO 6 – Si riprende nel secondo tempo dopo una prima frazione sottotono.

Dal 87′ LUCA DI MAGGIO SV

Frosinone – Inter U19, pagelle – L’ATTACCO

AMADOU SARR 5 – Sempre lento e mai pungente.

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6 – Solito buon lavoro sporco da parte del capitano nerazzurro, che nel finale rischia molto con una gamba alta su Milazzo.

DENNIS CURATOLO 7 – Il migliore dei suoi. Pareggia i conti su rigore ed è una vera e propria spina nel fianco nella retroguardia ciociara.

Dal 87′ FRANCESCO STANTE SV

Il voto alla panchina – L’ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – Nonostante alcune scelte di formazione inedite – soprattutto in attacco – la squadra si comporta bene. Lo svantaggio non abbatte troppo l’umore della banda nerazzurra, che nella ripresa riesce a portare a casa i 3 punti.