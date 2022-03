Fratelli Carboni, convocazione Argentina in stile Soule – CdS

L’Inter è pronta ad affrontare il Liverpool questa sera ad Anfield per volare ai quarti di finale di Champions League. I nerazzurri vogliono provare l’impresa. Intanto però è arrivata la convocazione per i fratelli Carboni dall’Argentina.

NOTIZIA – E’ il giorno di Liverpool-Inter, è il giorno in cui i nerazzurri possono scrivere la storia. L’Inter ha bisogno di una grande impresa per sbancare Anfield e volare ai quarti di finale ma intanto c’è un’altra notizia bella: la convocazione dei fratelli Carboni con l’Argentina. Come riporta il Corriere dello Sport, questa convocazione è stata fatta sulla falsa riga di quella di Matias Sule, ovvero anticipare le altre nazionali convocando due giovani talenti fin da subito (2003 e 2005). L’Italia reagirà in tempo? I fratelli Carboni hanno due passaporti e con l’Italia hanno già giocato nelle giovanili.

Fonte: Corriere dello Sport –