FOTO – Inter Primavera festeggia scudetto in sede: presenti anche Inzaghi e la dirigenza

L’Inter Primavera festeggia la vittoria dello scudetto anche in sede, in Viale della Liberazione. Come testimoniato dalle foto pubblicate sul profilo Twitter, presenti anche Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra.

FESTA SCUDETTO – L’Inter Primavera festeggia la vittoria dello scudetto – il decimo -, anche all’interno della sede. Presente anche il tecnico Cristian Chivu, insieme a tutti i suoi ragazzi in compagnia di Simone Inzaghi, Javier Zanetti e la dirigenza nerazzurra con Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello.

I campioni dell'#InterYouth all'Inter HQ per celebrare la vittoria del decimo titolo Primavera 🏆⚫🔵👏 pic.twitter.com/To6UBkmnp2 — Inter (@Inter) June 6, 2022

Di seguito le immagini pubblicate direttamente sul canale Twitter del club