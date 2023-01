FOTO – L’Inter esalta l’uomo del derby Primavera: «Zona Enoch!»

L’Inter Primavera vince contro il Milan Primavera per 1-0 e supera proprio i rossoneri in campionato. Christian Chivu ha definitivamente superato i momenti di difficoltà, il club nerazzurro esalta l’eroe di giornata su Twitter.

DECISIVO – L’Inter Primavera continua a vincere e non si ferma più dopo il rientro in campo in campionato. La squadra di Christian Chivu ottiene un successo fondamentale nel derby contro il Milan Primavera, 1-0 il risultato finale. Il club nerazzurro esalta l’uomo partita, Enoch Owusu.

L’Inter scrive questo su Twitter: «Zona Enoch»