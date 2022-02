Fontanarosa: «Nel derby l’Inter è stata squadra! Continuiamo così»

Fontanarosa ha parlato a Inter TV dopo la vittoria di ieri nel derby Primavera contro il Milan. Il difensore nerazzurro ha sottolineato la capacità della squadra di saper soffrire e portare a casa la vittoria contro i rossoneri.

RESISTENZA E SOFFERENZA – Alessandro Fontanarosa ha analizzato così la capacità della squadra di vincere il difficile derby contro il Milan: «Nel secondo tempo siamo entrati in campo bene e nel finale siamo stati bravi a essere compatti. Alla fine abbiamo sofferto molto, ma siamo stati squadra, ci siamo aiutati l’uno con l’altro e abbiamo portato i tre punti a casa».

PERIODO BUONO – Fontanarosa ha poi parlato del buon periodo della squadra, in vista anche dei prossimi (ravvicinati) impegni: «Siamo in un buon periodo, da domani si pensa subito a venerdì con la Sampdoria. Dobbiamo continuare così, approcciare bene le partite, saper soffrire quando c’è da soffrire e far gol quando ci capitano le occasioni. Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo a ogni competizione».