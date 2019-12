Fonseca stampa il palo, Colley ribadisce in gol: Inter Primavera sotto al 45′

Primavera, appena terminato il primo tempo di Atalanta-Inter, partita valida per la 13ª giornata del Campionato Primavera 1. Meglio la squadra di Madonna per metà tempo, ma in vantaggio vanno i nerazzurri di Bergamo. Fonseca fermato dal palo, che invece per Colley diventa un assist

PRIMO TEMPO

ZINGONIA DI CISERANO (BG) – Il primo tiro della partita è di Mulattieri al 2′, ma Ndiaye si rifugia in angolo. Al 5′ Fonseca su cross di Gianelli colpisce il palo a portiere battuto. Schirò ci prova al 7′ dal limite dell’area, altro angolo su cui Ndiaye dice no a Kinkoue di testa. Per un quarto d’oro solo Inter in campo e Atalanta costretta a difendersi. Al 17′ Stankovic fa la sua prima parata respingendo in angolo un tiro di Cambiaghi. Al 26′ l’Atalanta va a un centimetro dal vantaggio, Gianelli allontana la palla praticamente dalla linea di porta. Il vantaggio dell’Atalanta arriva al 28′ grazie al gol di Colley, che supera Stankovic dopo la parata rimbalzata sul palo su colpo di testa di Piccoli. Lo svantaggio da reagire l’Inter, per un momento scomparsa dal campo. Al 40′ Mulattieri ci prova con un tiro-cross dalla destra, Atalanta in affanno ma riesce a sbrogliare il pericolo. Non c’è recupero, il primo tempo termina 1-0: Atalanta cinica sotto porta, Inter meno.

TABELLINO

1 ATALANTA – INTER 0

MARCATORE: Colley (A) al 28′.

ATALANTA UNDER 19 (4-3-2-1): 1 Ndiaye; 2 Ghislandi, 6 Heindenreich, 5 Okoli, 3 Brogni; 8 Gyabuaa, 4 Guth, 10 Colley; 7 Traoré, 11 Cambiaghi (C); 9 Piccoli.

A disposizione: 12 Gelmi, 13 Bergonzi, 14 Ruggeri, 15 Milani, 16 Finardi, 17 Panada, 18 Alessandro Cortinovis, 19 Italeng, 20 Ghisleni, 22 Dajcar.

Allenatore: M. Brambilla

INTER UNDER 19 (3-5-2): 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Squizzato, 10 Schirò (C), 3 Colombini; 9 Mulattieri, 11 Fonseca.

A disposizione: 12 Tononi, 13 Vaghi, 14 Moretti, 15 Fabio Cortinovis, 16 Burgio, 17 Vezzoni, 18 Attys, 19 Sami, 20 Oristanio, 21 Boscolo Chio, 22 Bonfanti, 23 Vergani.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: F. Natilla della sezione di Molfetta (BA)

NOTE – Recupero: 0 (PT).