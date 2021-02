Fonseca segna e Rovida para un altro rigore: Empoli-Inter Primavera 0-1 al 45′

Matias Fonseca – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Primavera, Empoli-Inter in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 12ª giornata del Campionato Primavera 1. E i primi 45′ vengono dominati dal portiere Rovida, che è l’unico a tenere la squadra di Madonna in piedi sotto l’assedio dell’ottimo Empoli. Poi segna Fonseca

PRIMO TEMPO – A Empoli la prestazione dell’Inter è a dir poco sottotono, anche se il risultato la premia. Al 14′ il palo di Lipari salva il risultato. Poi al 32′ Rovida respinge il rigore di Lipari, confermandosi dopo averlo parato alla Juventus nella partita precedente. Il portiere nerazzurro para davvero tutto e viene superato solo al 38′ da Klimavicius, ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. Ma al 44′ Fonseca segna di piatto su assist di Squizzato da sinistra portando in vantaggio l’Inter, che sfrutta la sua prima grande occasione del primo tempo. Il risultato è 0-1 dopo i primi 45′ di gioco.

0 EMPOLI – INTER 1

MARCATORE: Fonseca (I) al 44′.

EMPOLI UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Pratelli; 2 Donati (C), 6 Pezzola, 5 Siniega, 3 Rizza; 8 Degli Innocenti, 4 Asllani, 7 Sidibe; 10 Baldanzi; 9 Lipari, 11 Klimavicius.

A disposizione: 12 Biagini, 13 Morelli, 14 Indragoli, 15 Rossi, 16 Simic, 17 Martini, 18 Bozhanaj, 19 Ekong, 20 Belardinelli, 21 Fazzini, 22 Lombardi, 24 Brkic.

Allenatore: A. Buscè

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Dimarco; 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Squizzato (C); 10 Mirarchi; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti; 13 Vezzoni, 14 Sottini, 15 Boscolo Chio, 16 Lindkvist, 17 Peschetola, 18 Goffi, 19 Bonfanti, 20 Iliev, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: G. Miele della sezione di Nola (NA).

NOTE – Rovida (I) para rigore a Lipari (E) al 32′; Ammoniti: Dimarco (I) al 31′, Baldanzi (E) al 33′ e Pezzola (E) al 39′; Recupero: 0 (PT).