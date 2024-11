Fiorentina-Inter Primavera 0-2: il tabellino dell’11ª giornata

LA SFIDA – La Fiorentina Primavera ospita l’Inter con l’intenzione di riprendersi il primo posto in classifica, momentaneamente occupato dal Milan. Il primo tempo ci consegna il quadro di due squadre maggiormente attente a curare la fase difensiva, con pochissime occasioni prodotte sia da una parte che dall’altra. A prevalere, dunque, è un equilibrio sul piano del gioco e delle palle gol, con i pochi sussulti in fase offensiva neutralizzati dall’ottima gestione in fase di copertura da parte di entrambe le squadre. Nel secondo tempo si assiste a una partita più frizzante, con la Fiorentina che inizia subito in maniera più arrembante mentre l’Inter predilige continuare a prestare maggiore attenzione in fase di copertura. Alla lunga, l’atteggiamento dei nerazzurri premia. Al 68′, infatti, i meneghini trovano l’inserimento in area del neo entrato Matteo Spinacce. L’italiano è bravo a difendere il pallone, girarsi e mirare l’angolino sul quale Pietro Leonardelli non può arrivare. L’Inter prova a sfruttare l’onda emotiva positiva per chiudere il match, riuscendoci al minuto 83. Questa volta è Gabriele Re Cecconi a sfruttare tutte le sue doti balistiche, facendo partire un colpo al volo imparabile per il portiere avversario. Vittoria molto importante per la squadra di Andrea Zanchetta, ora a un solo punto dal Milan capolista.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO