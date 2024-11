Fiorentina-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: la scelta senza De Pieri

Fiorentina-Inter Primavera è la sfida valida per la tredicesima giornata del Campionato Primavera Under-20: in campo alle 13. Di seguito le formazioni ufficiali.

LA SCELTA – Fiorentina-Inter Primavera in campo alle 13, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per la sfida di oggi. In particolare quelle di mister Zanchetta, che dovrà fare a meno di De Pieri dopo l’infortunio subito in Inter-Arsenal di Youth League. Panchina, invece, sia per Romano che per Topalovic, arrivati durante la sessione di mercato estiva. L’Inter, quinta in classifica con 18 punti, arriva alla sfida odierna con alle spalle il 4-1 inflitto all’Arsenal in Youth League, con conseguente qualificazione ai sedicesimi di finale.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): 22 Leonardelli; 26 Kouadio, 25 Elia, 17 Romani, 31 Scuderi; 8 Harder, 21 Deli, 10 Ievoli; 36 Caprini, 9 Tarantino, 28 Bertolini.

In panchina: 1 Vannucchi, 2 Turnone, 5 Sadotti, 6 Gudelevicius, 7 Lamouliatte, 15 Evangelista, 16 Keita, 24 Braschi, 27 Balbo Vieira, 37 Angiolini, 73 Presta.

Allenatore: Daniele Galloppa

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 2 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 25 Zouin, 9 Lavelli, 10 Quieto.

In panchina: 21 Zamarian, 6 Maye, 8 Zarate, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 27 Pinotti, 28 Romano, 29 Topalovic.

Allenatore: Andrea Zanchetta.