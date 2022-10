Fiorentina-Inter Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo (vedi tabellino) l’Inter di Cristian Chivu cerca i primi tre punti stagionali contro la Fiorentina. Ecco tutte le informazioni utili su Fiorentina-Inter di Primavera 1 per scoprire dove vederla in diretta TV e Live streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

IN CERCA DI RISCATTO – L’Inter di Cristian Chivu deve ancora trovare i primi tre punti in campionato. I nerazzurri sono usciti sconfitti anche dall’ultimo match in casa contro il Sassuolo. La squadra ora occupa la penultima posizione e deve necessariamente raccogliere punti per ribaltare la stagione. L’avversario di oggi – nella 9ª giornata di campionato – è la Fiorentina di Alberto Aquilani, attualmente sesta in classifica. Calcio d’inizio fissato alle ore 13.00 al Campo Gino Bozzi. Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 12 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Fiorentina-Inter verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). Potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.