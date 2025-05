Fiorentina-Inter Primavera 0-3, pagelle: Berenbruch e un altro da 8!

L’Inter Primavera vince lo scudetto e lo fa grazie al 3-0 contro la Fiorentina nella finale del Viola Park. Calligaris fa le parate decisive nel momento più importante, Berenbruch mette la firma. Le pagelle del match.

Calligaris 8: Le due parate al minuto 76 sono decisive per il successo dell’Inter. Prima su Braschi, poi la croce come Joe Hart su Balbo in area di rigore.

Fiorentina-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: La solita catena di destra funziona, lui e De Pieri spingono e creano occasioni. Peccato per l’ammonizione, che lo porta ad uscire prima dal campo.

– dal 64′ Della Mora 6: Non corre mai un pericolo, lascia libero spazio a De Pieri e dà maggiore attenzione alla fase difensiva.

Alexiou 7: Partita clamorosa che chiude una stagione altrettanto clamorosa. Non fa passare nemmeno l’aria e comanda il reparto nerazzurro.

Re Cecconi 7.5: Cancella la prestazione da incubo con il Sassuolo dominando in difesa contro Tarantino e sfiorando anche il gol. Prende la traversa da cui nasce la rete di Bovo.

Cocchi 7: Mette lo zampino su questo scudetto con il suo solito assist perfetto per il secondo gol di Berenbruch. Qualità immensa!

Fiorentina-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 6: Ha un’occasione per segnare, anzi due. In entrambi i casi si avvicina al palo ma non segna. La sua fisicità è però fondamentale per il centrocampo.

– dal 78′ Venturini S.V.

Bovo 7: Viene sostituito per l’ammonizione ricevuta, ma segna il gol che apre la serata di festa nerazzurra. Ribadisce in rete a porta vuota e lo fa con la cattiveria di chi sa di poter essere decisivo!

– dal 64′ Zanchetta 6: L’Inter rischia poco e anche lui da diga entra al meglio. Rischia solo sul tiro di Braschi, lì chiude in ritardo.

Berenbruch 8: È il migliore della stagione dell’Inter Primavera e merita più di tutti il gol che sigilla questo scudetto. Rete sensazionale di esterno al volo!

Fiorentina-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Lo scatto che fa al minuto 83 è incredibile. Va vicino al gol dopo aver fatto 70 metri in velocità verso la porta della Fiorentina. Esce con i crampi dopo aver arato la fascia destra.

– dall’84’ Pinotti S.V.

Spinacce 6.5: Aiuta i compagni quando ha la palla tra i piedi, lotta e ci mette la testa quando rientra in campo con un cerotto enorme. Con il tacco crea l’occasione più nitida dopo il gol, Leonardelli gli toglie la gioia dell’esultanza…

– dal 78′ Lavelli 7: Chiude i giochi con il gol che vale definitivamente lo scudetto. In contropiede di sinistro tira una bordata sul palo di Leonardelli e mette la firma!

Mosconi 6: Non è la serata in cui brilla, ma l’insufficienza sarebbe ingenerosa. Rimane uno dei protagonisti del tricolore dell’Inter.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 9: Il voto racchiude la sua stagione, la prima sulla panchina dell’Inter Primavera. Chiude con lo scudetto vinto, l’undicesimo della storia nerazzurra. Prepara perfettamente la finale, la squadra soffre pochissimo e ha la meglio negli episodi. Apre su palla inattiva, poi la vince con i contropiedi del secondo tempo quando la Fiorentina prova la rimonta.