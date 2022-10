Fiorentina-Inter Primavera 0-1, Iliev regala la prima vittoria ai nerazzurri!

Fiorentina-Inter termina 0-1. Risultato che si sblocca rispetto allo 0-0 del primo tempo (vedi report). Chivu trova la prima vittoria in Campionato grazie a Nikola Iliev. Di seguito il report del secondo tempo della nona giornata di Primavera 1.

SECONDO TEMPO – Cristian Chivu non cambia nulla rispetto al primo tempo. La speranza è che a cambiare sia l’atteggiamento. Cambio che si vede in Dennis Curatolo, che però non può fare reparto da solo. La prima vera occasione dell’Inter arriva al 53′ da calcio d’angolo con il pallone che non viene deviato da nessuno e finisce sui piedi di Nikola Iliev. L’attaccante conclude però di poco a lato. Pochi minuti dopo è ancora Nikolaos Botis a salvare i nerazzurri sulla conclusione di Eljon Toci. È ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa poi con il bel dialogo sempre tra Toci e Filippo Di Stefano. Poche occasioni comunque per entrambe la squadre. Grande assente di giornata è sicuramente lo spettacolo. Dal 70′ in poi i nerazzurri rinunciano a giocare, lasciando la propria metacampo alla Fiorentina. Al 77′ arriva il vantaggio nerazzurro. Bell’assist di Pio Esposito che trova bene il bulgaro. Salta il portiere della Fiorentina e imbuca in rete. Gol totalmente inaspettato per come si era messa la partita. Da segnalare una grande prestazione di Botis quest’oggi. Occasione all’85’ per il neo entrato Kevin Zefi, in un 3 contro 3 nell’area di rigore dei Viola, decide di andare da solo. Tiro più che sbilenco, che non impegna Tommaso Martinelli. Finisce 1-0 grazie alla rete di Iliev, che regala la prima vittoria all’Inter.