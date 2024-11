Fiorentina-Inter Primavera 0-0 al 45′: squadre statiche, partita bloccata

Fiorentina e Inter Primavera si trovano sul punteggio di 0-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. A prevalere, finora, è un equilibrio di fondo tra le due compagini.

EQUILIBRIO SOSTANZIALE – L’Inter è chiamata alla difficile trasferta contro la Fiorentina Primavera, formazione che si trova momentaneamente al terzo posto in classifica a 1 punto dal Milan primo. Entrambe le squadre sono maggiormente attente a curare la fase difensiva, volendo evitare di concedere spazi al pericoloso attacco della compagine avversaria. Ciò si traduce in un equilibrio sul piano del gioco e delle occasioni create, con nessuna delle due formazioni in grado di creare palle gol significative nell’arco del primo tempo. Uno spiraglio in fase offensiva si intravede, per i nerazzurri, al 30′ quando Mattia Zanchetta non riesce a colpire adeguatamente una palla invitante sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Viola, soprattutto con Jacopo Tarantino, si complica autonomamente la vita sbagliando varie volte nella gestione del pallone o nell’ultimo passaggio. Sul finire del primo tempo la partita si sblocca, ma solo dal punto di vista della pericolosità offensiva dei padroni di casa. Comunque, anche in questo caso, le potenziali opportunità in avanti sono neutralizzate dalla mancata precisione degli uomini di Daniele Galloppa. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.