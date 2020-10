FIGC: sospesi i campionati U18, U17, U16 e U15. I dettagli

La FIGC ha comunicato la sospensione delle partite dei campionati U18, U17, U16 e U15 in programma dal 31 ottobre al 24 novembre

COMUNICATO – La nota dell’Inter relativa alla decisione della FIGC di sospendere le partite dei campionati U18, U17, U16 e U15 in programma dal 31 ottobre al 24 novembre. “Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a fronte dell’emergenza legata al Covid-19, ha ufficialmente comunicato la sospensione delle gare in programma dal 31 ottobre al 24 novembre dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti“.

