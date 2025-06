Fautario (Inter U-15) esulta: «Orgoglioso, non abbiamo mai mollato!»

Simone Fautario, allenatore dell’Inter U-15, ha commentato la vittoria dello scudetto da parte della sua compagine grazie al successo per 2-1 contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Simone Fautario si è così espresso ai canali della FIGC in merito alla vittoria dello scudetto U-15 da parte della sua Inter: «Si tratta di una gioia incredibile e difficile da descrivere. Questo successo è soprattutto un premio per i ragazzi, i quali hanno lavorato con dedizione e sacrificio per undici mesi, affrontando ogni gara con lo spirito giusto. Siamo riusciti a costruire qualcosa di importante, passo dopo passo, fino ad arrivare alla vittoria contro un avversario forte e determinato come la Fiorentina. Ciò dà ancora più valore a tutto il percorso svolto. La Fiorentina non ha mai mollato, ma nemmeno noi… questo fa la differenza. Sono orgoglioso del gruppo, dentro e fuori dal campo».