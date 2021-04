Fautario: «Inter, Samaden vuole dare linea appartenenza e competenze»

Simone Fautario, ex difensore dell’Inter e collaboratore delle giovanili nerazzurre, ha parlato così della linea da parte di Samaden

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Simone Fautario, ex difensore dell’Inter e collaboratore delle giovanili nerazzurre, ai microfoni di “TuttoC.com”. «Io da quasi due anni sono entrato a far parte di questa famiglia, grazie al direttore Samaden che mi ha dato questa opportunità. Voglio sottolineare che come me (che ho fatto 10 anni all’Inter nel settore giovanile vincendo scudetto Primavera e coppa Italia Primavera, con all’attivo due presenze in prima squadra in coppa Italia) sono presenti istruttori, preparatori atletici, dirigenti, che sono stati ex giocatori del Settore Giovanile dell’Inter, come Polenghi che allena l’U16, Zanchetta che allena l’U17, Christian Chivu che allena l’U18, Nicola Beati che è allenatore in seconda in Primavera e tante altre figure che fanno parte del mondo Inter».

LINEA – Fautario spiega la linea da parte di Samaden. «La linea che ha voluto dare il nostro direttore Samaden è quella dell’appartenenza per questi colori,oltre ovviamente alle competenze. Io sono collaboratore tecnico nel triennio U12-U14 e mi occupo di lavoro specifico individuale difensivo per queste categorie».

Fonte: TuttoC.com – Raffaella Bon