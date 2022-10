Esposito: «Partenza no, ma non siamo preoccupati. Felice di essermi sbloccato»

Autore del gol che ha permesso all’Inter Primavera di Cristian Chivu di evitare la sconfitta contro l’Atalanta (vedi tabellino), Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti allo Stadio Breda, compreso l’inviato di Inter-News.it Matteo Rizzi.

SBLOCCATO – Dopo il gol con la Nazionale Italiana Under 18, Francesco Pio Esposito si è sbloccato anche in maglia nerazzurra. Queste le parole dopo la gara contro l’Atalanta, raccolte dai cronisti presenti tra cui il nostro inviato Matteo Rizzi: «Era da inizio campionato che aspettavo il primo gol. Chiaramente è importante trovare la prima vittoria, ma sono felice di essere riuscito a sbloccarmi anche con l’Inter dopo la nazionale. Purtroppo non è stata la partenza che ci aspettavamo, ma le prestazioni non sono deludenti. Ci manca quel pizzico di cattiveria e fortuna in più, sono sicuro che appena ci sbloccheremo poi andremo avanti per la nostra strada».

RESPONSABILITÀ – Esposito ha poi parlato delle belle parole spese dai due fratelli Salvatore e Sebastiano nei suoi confronti: «I miei fratelli mi scaricano sempre la responsabilità di essere il più forte della famiglia, ma a parte gli scherzi queste cose non mi pesano e vado avanti per la mia strada».