Esposito Jr cala il poker, brutto tonfo per Zanchetta: Inter, i risultati giovanili

Le Under Serie A e B dell’Inter impegnate in campionato portano a casa due vittorie e una brutta sconfitta esterna. Di seguito i risultati del Settore Giovanile nerazzurro in questo weekend

5 EMPOLI – INTER 1 – Gol della bandiera segnato da Marocco al 18′ per i ragazzi di Andrea Zanchetta nella brutta sconfitta rimediata a Empoli nella seconda giornata (Under-18).

7 INTER – SPAL 4 – Goleada grazie al poker di Esposito Jr (4’, 22’, 37’ e 50′), alla doppietta firmata Di Maggio (63′ e 67′) e alla rete di Martins (84′) per i ragazzi di Tiziano Polenghi contro la SPAL nella terza giornata (Under-17).

1 PORDENONE – INTER 2 – Bastano le reti di Spinaccè al 3′ e Re Cecconi all’82’ per i ragazzi di Paolo Annoni per avere la meglio in casa del Pordenone nella prima giornata (Under-16).