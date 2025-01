Empoli-Inter Primavera, Zanchetta cambia l’attacco! Le formazioni ufficiali

L’Inter Primavera torna in campo oggi alle ore 11 al Campo Sportivo di Petroio per affrontare l’Empoli nella 20ª giornata del campionato Primavera 1. Dopo la fondamentale vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri cercano continuità per lasciarsi definitivamente alle spalle le difficoltà delle ultime settimane. Ecco le formazioni ufficiali.

NUOVA SFIDA – L’Inter Primavera allenata da Andrea Zanchetta occupa attualmente il quarto posto in classifica con 35 punti, a cinque lunghezze dalla Roma capolista, e punta a ridurre il distacco dalle prime posizioni. Di fronte troveranno un Empoli in difficoltà, quindicesimo con 23 punti, desideroso di ottenere un risultato positivo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il match rappresenta un’occasione importante per confermare la crescita della squadra e rimanere saldamente nella zona playoff

Empoli-Inter Primavera, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-5-2): 52 Versari; 34 Bembnista, 15 Falcusan, 2 Moray; 97 Olivieri, 39 Baralla, 4 Bacci, 27 Matteazzi, 7 El Biache; 11 Monaco, 77 Popov.

A disposizione: 43 Poggiolini, 10 Cesari, 16 Boldrini, 19 Mboumbou, 23 Huqi, 41 Busiello, 42 Chiucchiuini, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 9 Lavelli, 25 Zouin.

A disposizione: 12 Taho, 3 Cocchi, 6 Maye, 11 Spinacce, 19 Della Mora, 22 Tigani, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta