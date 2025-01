Empoli-Inter Primavera 0-1, il tabellino della ventesima giornata

Empoli-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la ventesima giornata del Campionato Primavera 1 2024-2025.

GARA TESA – L’Inter Primavera espugna il campo dell’Empoli con il minimo scarto, conquistando una vittoria per 0-1 nella 20ª giornata del Campionato Primavera 1. La partita, decisa da un autogol di Bembnista al 33’, è stata caratterizzata da episodi tesi e due espulsioni che hanno condizionato l’andamento del match. Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato dall’autorete del difensore empolese su un’azione insistita di Berenbruch. Il secondo tempo è iniziato con un brutto intervento di Matteazzi su Berenbruch, che è valso al giocatore dell’Empoli il primo giallo. La situazione è peggiorata per i toscani al 55’, quando Matteazzi è stato espulso per un secondo fallo grave, questa volta ai danni di Mosconi, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica. L’Inter ha cercato più volte di raddoppiare, ma il portiere empolese Versari si è rivelato decisivo, negando la rete a Zouin, Venturini e Mosconi con interventi di alto livello. Al 72’, però, i nerazzurri hanno perso Zouin, espulso per un fallo su Olivieri, ristabilendo così la parità numerica.

EMPOLI-INTER PRIMAVERA 0-1 – IL TABELLINO

Empoli Primavera (3-5-2): 52 Versari; 34 Bembnista, 15 Falcusan, 2 Moray; 97 Olivieri, 39 Baralla (42 Chiucchiuini 69′), 4 Bacci (23 Huqi 69′), 27 Matteazzi, 7 El Biache; 11 Monaco (10 Cesari 60′), 77 Popov (19 Mboumbou 46′).

In panchina: 43 Poggiolini, 16 Boldrini, 41 Busiello, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

Inter Primavera (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo (33 Cerpelletti 73′), 7 Berenbruch (27 Pinotti 90′); 18 Mosconi (3 Cocchi 90′), 9 Lavelli (11 Spinacce 80′), 25 Zouin.

In panchina: 12 Taho, 6 Maye, 19 Della Mora, 22 Tigani, 26 Garonetti, 28 Romano, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Marcatori: 34′ Autugol.

Espulsi: Matteazzi (E), Zouin (I).

Ammoniti: Zamarian (I), Huqi (E).

Arbitro: Drigo Assistenti: Pignatelli-Ingenito