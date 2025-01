Empoli-Inter Primavera 0-1, pagelle: Aidoo solido 7, Zouin 4.5

L’Inter Primavera vince con il risultato di 1-0 contro l’Empoli. Aidoo domina El Biache e spicca tra i compagni per la prestazione. Malissimo Zouin, le pagelle del match.

Zamarian 6: Sbaglia solo un’uscita nel primo tempo in cui prende l’ammonizione. L’Empoli non tira mai, guarda da spettatore non pagante.

Empoli-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 7: El Biache è un pericolo costante, non lo soffre praticamente mai. Lo chiude dominando il duello e garantendo grande solidità.

Re Cecconi 6: L’unico errore è quello con Zamarian che provoca l’ammonizione del portiere. Nel resto del match controlla e lo fa con tranquillità.

Alexiou 6.5: Popov o Mboumbou il risultato è lo stesso. A vincere le sfide è sempre il capitano dell’Inter, che sa solo confermarsi in questo periodo.

Motta 6: Non ha compiti particolarmente difficili. Si attiene alle sue solite scorribande sulla fascia sinistra, non incide stavolta.

Empoli-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6: Dà quantità e corsa al centrocampo nerazzurro. Fondamentale in fase di non possesso oggi.

Bovo 6: Si riprende la titolarità dopo diversi mesi passati tra un infortunio grave e la panchina. Fa il suo dovere e merita la sufficienza.

– dal 73′ Cerpelletti 6: Sta alzando il livello e non sente assolutamente la differenza. Che sia in Under-18 o in Primavera il giovane nerazzurro fa bene.

Berenbruch 6.5: Ci crede fino in fondo e recupera la palla che porta all’autogol valido per l’1-0. Torna ad essere decisivo, Zanchetta ne aveva bisogno!

– dal 91′ Cocchi S.V.

Empoli-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Zouin 4.5: Due ammonizioni e l’espulsione nonostante la superiorità numerica del momento. Ingenuo e fuori dal gioco nel resto dei minuti in campo.

Lavelli 6: Il suo tocco beffa il difensore dell’Empoli e permette l’autogol decisivo per la vittoria. Basta questo per la sufficienza in una prestazione in cui sbaglia poco.

– dall’80’ Spinacce S.V.

Mosconi 6.5: Spreca un’occasione clamorosa a tu per tu con il portiere, ma prende anche una traversa con un tiro dai 20 metri. Deve riprendere fiducia ed Empoli è il suo primo step.

– dal 91′ Pinotti S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: Minimo sforzo, massimo risultato. Questa versione dell’Inter non risalta agli occhi, non gioca un grande calcio, ma ottiene quello che cerca: i tre punti. Basta un autogol degli avversari per la vittoria che vale il terzo posto e la distanza minima dalla Roma prima in classifica. Il campionato prosegue ottimamente e l’Inter sembra aver cambiato ritmo in queste ultime settimane. L’incubo Juventus è lontano, i successi con Sassuolo e Empoli sono un modo per ripartire.